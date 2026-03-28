Rae Combs och Vidarsdottir avgjorde hemma mot Vittsjö

Eskilstuna United vann med 2–1 mot Vittsjö

Det blev en uddamålsseger för Eskilstuna United i matchen mot Vittsjö i Damallsvenskan på lördagen. Laget vann med 2–1 (1–1) på hemmaplan på Tunavallen. Rylie Rae Combs blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål på stopptid.

Eskilstuna United startade matchen bäst och tog ledningen när Heida Vidarsdottir nätade redan i 14:e minuten. I 27:e minuten kvitterade Vittsjö när Olivia Wänglund slog till.

Det matchavgörande målet kom på stopptid när Rylie Rae Combs slog till och gjorde 2–1 för Eskilstuna United.

Vittsjö tog hem lagens senaste möte, för tre år sedan, med 2–0 på Vittsjö IP.

Eskilstuna United tar sig an Växjö i nästa match borta fredag 3 april 15.00. Vittsjö möter BK Häcken hemma måndag 6 april 13.00.

Mål: 1–0 (14) Heida Vidarsdottir, 1–1 (27) Olivia Wänglund, 2–1 (90) Rylie Rae Combs.

Varningar, Eskilstuna United: Heida Vidarsdottir. Vittsjö: Olivia Wänglund, Maggie Jones Cagle.

