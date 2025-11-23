Rani Khedira gjorde avgörande målet för Union Berlin mot St Pauli

Seger för Union Berlin med 1–0 mot St Pauli

Rani Khedira avgjorde för Union Berlin

Åttonde förlusten i rad för St Pauli

Union Berlin vann med 1–0 på bortaplan mot St Pauli i Bundesliga. Matchens enda mål kom i första halvleken genom Rani Khedira.

I och med detta har St Pauli åtta förluster i rad.

Heidenheim nästa för Union Berlin

St Pauli har fem förluster och 1–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Union Berlin har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 6–4 i målskillnad. Det här var St Paulis fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Union Berlins tredje uddamålsseger.

I tabellen innebär det här att Union Berlin nu ligger på åttonde plats i tabellen. St Pauli är på 16:e plats. Noteras kan att Union Berlin sedan den 22 november har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Lagen möts på nytt på An der alten Forsterei den 4 april.

I nästa match möter St Pauli Bayern München borta och Union Berlin möter Heidenheim hemma. Båda matcherna spelas lördag 29 november 15.30.

St Pauli–Union Berlin 0–1 (0–1)

Bundesliga, Millerntor-Stadion

Mål: 0–1 (44) Rani Khedira.

Varningar, St Pauli: Joel Chima Fujita. Union Berlin: Rani Khedira.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

St Pauli: 0-0-5

Union Berlin: 2-2-1

Nästa match:

St Pauli: Bayern München, borta, 29 november

Union Berlin: FC Heidenheim, hemma, 29 november