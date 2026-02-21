Rani Khedira matchhjälte för Union Berlin mot Bayer Leverkusen

Union Berlin vann med 1–0 mot Bayer Leverkusen

Rani Khedira matchvinnare för Union Berlin

Union Berlin utan insläppt mål

Union Berlin vann med 1–0 (1–0) hemma mot Bayer Leverkusen i Bundesliga. Matchens enda mål kom i första halvleken genom Rani Khedira.

Union Berlin höll nu nollan för femte gången den här säsongen.

Union Berlin–Bayer Leverkusen – mål för mål

Union Berlin har en seger, en oavgjord och tre förluster och 5–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bayer Leverkusen har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 9–3 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Leverkusen med 2–0.

Nästa motstånd för Union Berlin är Mönchengladbach. Bayer Leverkusen tar sig an Mainz hemma. Båda matcherna spelas lördag 28 februari 15.30.

Union Berlin–Bayer Leverkusen 1–0 (1–0)

Bundesliga, Alte Foersterei

Mål: 1–0 (28) Rani Khedira (Aljoscha Kemlein).

Varningar, Union Berlin: Janik Haberer, Leopold Querfeld, Andrej Ilic, Stanley N’Soki, Frederik Roennow. Bayer Leverkusen: Robert Andrich, Jonas Hofmann.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Union Berlin: 1-1-3

Bayer Leverkusen: 3-1-1

Nästa match:

Union Berlin: Borussia Mönchengladbach, borta, 28 februari 15.30

Bayer Leverkusen: FSV Mainz, hemma, 28 februari 15.30