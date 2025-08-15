Rapid Wien vann totalt mot Dundee U i Conference League Tredje kvalomgången herr. Det stod klart efter andra matchen, på bortaplan. Matchen slutade 2–2, vilket gav oavgjort resultat totalt efter två matcher, och lika många mål på bortaplan för båda lagen. Rapid Wien avgjorde till slut den dramatiska matchen på straffar.

Efter den första halvleken stod det 2–0 till Dundee U och när domaren blåste av matchen hade Rapid Wien vänt till 7–6.

Dundee U–Rapid Wien – mål för mål

Max Watters gjorde alla målen för Dundee U. Janis Antiste och Ercan Kara gjorde gästernas mål.