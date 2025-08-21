Rapid Wien förlorade mot Györi i första matchen
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Zeljko Gavric avgjorde för Györi
- Nikolaus Wurmbrand nätade för Rapid Wien
- Rapid Wien nästa för Györi
Rapid Wien räckte inte till i första matchen i dubbelmötet med Györi i Conference League Play off herr. Györi vann på hemmaplan med 2–1 (0–0). Torsdag 28 augusti spelas returen på Allianz Stadion.
Zeljko Gavric blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 82 minuter.
Györi–Rapid Wien – mål för mål
Inget av lagen fick in något mål under första halvlek, men direkt efter pausen slog Zeljko Gavric till och gav Györi ledningen.
Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Nikolaus Wurmbrand och kvitterade för Rapid Wien.
Men med åtta minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Zeljko Gavric.
Györi–Rapid Wien 2–1 (0–0)
Conference League Play off herr, Gyori Eto
Mål: 1–0 (46) Zeljko Gavric, 1–1 (61) Nikolaus Wurmbrand, 2–1 (82) Zeljko Gavric.
Den här artikeln handlar om: