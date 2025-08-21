Zeljko Gavric avgjorde för Györi

Nikolaus Wurmbrand nätade för Rapid Wien

Rapid Wien nästa för Györi

Rapid Wien räckte inte till i första matchen i dubbelmötet med Györi i Conference League Play off herr. Györi vann på hemmaplan med 2–1 (0–0). Torsdag 28 augusti spelas returen på Allianz Stadion.

Zeljko Gavric blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 82 minuter.

Györi–Rapid Wien – mål för mål

Inget av lagen fick in något mål under första halvlek, men direkt efter pausen slog Zeljko Gavric till och gav Györi ledningen.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Nikolaus Wurmbrand och kvitterade för Rapid Wien.

Men med åtta minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Zeljko Gavric.

Györi–Rapid Wien 2–1 (0–0)

Conference League Play off herr, Gyori Eto

Mål: 1–0 (46) Zeljko Gavric, 1–1 (61) Nikolaus Wurmbrand, 2–1 (82) Zeljko Gavric.