Rapid Wien vann mot Györi i Conference League Play off herr
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Rapid Wien vann med 3–2 totalt
- Claudy Mbuyi tvåmålsskytt för Rapid Wien
- Rapid Wiens starka defensiv briljerade
Rapid Wien tog hem Conference League Play off herr mot Györi. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan på torsdagen. Matchen slutade 2–0 till Rapid Wien, vilket betyder att Rapid Wien står som segrare med totala resultatet 3–2.
Rapid Wien–Györi – mål för mål
Rapid Wien fick en bra start på matchen. Claudy Mbuyi gjorde målet, redan i sjunde minuten. Och med nio minuter kvar att spela ökade Rapid Wien ledningen genom Claudy Mbuyi. Det fastställde slutresultatet till 2–0.
Rapid Wien–Györi 2–0 (1–0), 3–2 totalt
Conference League Play off herr, Allianz Stadion
Mål: 1–0 (7) Claudy Mbuyi, 2–0 (81) Claudy Mbuyi.
Den här artikeln handlar om: