Rapid Wien vann mot Györi i Conference League Play off herr

  • Rapid Wien vann med 3–2 totalt

  • Claudy Mbuyi tvåmålsskytt för Rapid Wien

  • Rapid Wiens starka defensiv briljerade

Rapid Wien tog hem Conference League Play off herr mot Györi. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan på torsdagen. Matchen slutade 2–0 till Rapid Wien, vilket betyder att Rapid Wien står som segrare med totala resultatet 3–2.

Rapid Wien–Györi – mål för mål

Rapid Wien fick en bra start på matchen. Claudy Mbuyi gjorde målet, redan i sjunde minuten. Och med nio minuter kvar att spela ökade Rapid Wien ledningen genom Claudy Mbuyi. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Rapid Wien–Györi 2–0 (1–0), 3–2 totalt

Conference League Play off herr, Allianz Stadion

Mål: 1–0 (7) Claudy Mbuyi, 2–0 (81) Claudy Mbuyi.

