Rasmus Wendt målskytt när Lunds BK sänkte Rosengård
- Lunds BK vann med 1–0 mot Rosengård
- Rasmus Wendt avgjorde för Lunds BK
- Seger nummer 10 för Lunds BK
Målet i andra halvleken blev matchens enda när Lunds BK vann med 1–0 (0–0) hemma mot Rosengård i Ettan södra herr.
Lunds BK–Rosengård – mål för mål
Lunds BK har två segrar och tre förluster och 6–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Rosengård har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–5 i målskillnad. Det här var Lunds BK:s sjunde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Rosengårds femte uddamålsförlust.
Lunds BK ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Rosengård ligger på sjätte plats.
Lagens första möte för säsongen vann Lunds BK med 1–0.
Nästa motstånd för Lunds BK är Ariana. Lagen möts fredag 3 oktober 19.00 på Malmö IP. Rosengård tar sig an Norrby borta söndag 5 oktober 16.00.
Lunds BK–Rosengård 1–0 (0–0)
Ettan södra herr, Klostergårdens IP
Mål: 1–0 (90) Rasmus Wendt.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Lunds BK: 2-0-3
Rosengård: 1-1-3
Nästa match:
Lunds BK: Ariana FC, borta, 3 oktober
Rosengård: Norrby IF, borta, 5 oktober
