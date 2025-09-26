Rasmus Wendt målskytt när Lunds BK sänkte Rosengård

Lunds BK vann med 1–0 mot Rosengård

Rasmus Wendt avgjorde för Lunds BK

Seger nummer 10 för Lunds BK

Målet i andra halvleken blev matchens enda när Lunds BK vann med 1–0 (0–0) hemma mot Rosengård i Ettan södra herr.

Lunds BK–Rosengård – mål för mål

Lunds BK har två segrar och tre förluster och 6–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Rosengård har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–5 i målskillnad. Det här var Lunds BK:s sjunde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Rosengårds femte uddamålsförlust.

Lunds BK ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Rosengård ligger på sjätte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Lunds BK med 1–0.

Nästa motstånd för Lunds BK är Ariana. Lagen möts fredag 3 oktober 19.00 på Malmö IP. Rosengård tar sig an Norrby borta söndag 5 oktober 16.00.

Lunds BK–Rosengård 1–0 (0–0)

Ettan södra herr, Klostergårdens IP

Mål: 1–0 (90) Rasmus Wendt.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lunds BK: 2-0-3

Rosengård: 1-1-3

Nästa match:

Lunds BK: Ariana FC, borta, 3 oktober

Rosengård: Norrby IF, borta, 5 oktober