Rasmus Wiedesheim-Paul räddade poäng när Oddevold kryssade mot Varberg

1–1 mellan Varberg och Oddevold

Rasmus Wiedesheim-Paul kvitterade i 50:e minuten

Landskrona blir nästa motstånd för Varberg

I halvtid ledde Varberg matchen på hemmaplan i Superettan mot Oddevold med 1–0, efter mål av Isak Vidjeskog. Men i andra halvlek jobbade sig Oddevold in i matchen, och kvitterade genom Rasmus Wiedesheim-Paul i 50:e minuten. Matchen slutade 1–1.

Det betyder att Varberg gick obesegrade från planen för sjunde matchen i följd.

Varberg–Oddevold – mål för mål

Varberg tog en tidig ledning. Isak Vidjeskog gjorde målet, redan i 20:e minuten. Direkt efter pausen nätade Rasmus Wiedesheim-Paul framspelad av Emir Derviskadic och kvitterade för Oddevold. Det blev också matchens sista mål.

Det här var Varbergs åttonde oavgjorda match den här säsongen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Varberg är Landskrona. Lagen möts lördag 4 oktober 13.00 på Landskrona IP. Oddevold tar sig an Utsikten hemma söndag 5 oktober 13.00.

Varberg–Oddevold 1–1 (1–0)

Superettan, Påskbergsvallen

Mål: 1–0 (20) Isak Vidjeskog, 1–1 (50) Rasmus Wiedesheim-Paul (Emir Derviskadic).

Varningar, Varberg: Albin Winbo, Erion Sadiku, Laorent Shabani.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Varberg: 3-2-0

Oddevold: 2-2-1

Nästa match:

Varberg: Landskrona BoIS, borta, 4 oktober

Oddevold: Utsikten, hemma, 5 oktober