Seger för Rayo Vallecano med 3–1 mot Girona

Alvaro Garcia avgjorde för Rayo Vallecano

Joel Roca nätade för Girona

Rayo Vallecano ledde med 3–0 i paus mot Girona i fredagens match på bortaplan i La Liga. I andra halvlek kom Girona närmare, men Rayo Vallecano kunde hålla undan till seger 3–1.

Atlethic Bilbao nästa för Rayo Vallecano

Gästerna Rayo Vallecano startade matchen bäst och tog ledningen. Jorge De Frutos gjorde målet, redan i 18:e minuten.

Laget gjorde 0–2 i 20:e minuten, när Alvaro Garcia hittade rätt framspelad av Jorge De Frutos.

I den 43:e minuten fick Girona Paulo Gazzaniga utvisad.

Rayo Vallecano ökade ledningen till 0–3 på tilläggstid i första halvleken, genom Isi Palazon på straff. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Joel Roca framspelad av Viktor Tsygankov och reducerade åt Girona. Men mer än så orkade Girona inte med.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Rayo Vallecano med 2–1.

Lagen spelar mot varandra igen den 10 maj.

Nästa motstånd för Girona är Villarreal. Lagen möts söndag 24 augusti 19.30 på Estadio de la Cerámica. Rayo Vallecano tar sig an Atlethic Bilbao borta måndag 25 augusti 19.30.

Girona–Rayo Vallecano 1–3 (0–3)

La Liga

Mål: 0–1 (18) Jorge De Frutos, 0–2 (20) Alvaro Garcia (Jorge De Frutos), 0–3 (45) Isi Palazon, 1–3 (57) Joel Roca (Viktor Tsygankov).

Varningar, Rayo Vallecano: Luiz Felipe.

Utvisningar, Girona: Paulo Gazzaniga.

Nästa match:

Girona: Villarreal CF, borta, 24 augusti

Rayo Vallecano: Athletic Bilbao, borta, 25 augusti