Real Betis avgjorde mot Sevilla efter paus

Real Betis segrade – 2–0 mot Sevilla

Pablo Fornals avgjorde för Real Betis

Andra raka förlusten för Sevilla

Första halvlek blev mållös, men i andra halvlek var det bortalaget Real Betis som avgjorde matchen mot Sevilla. Söndagens match i La Liga slutade 0–2.

Real Betis höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

Sevilla–Real Betis – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 54:e minuten innan Pablo Fornals gav Real Betis ledningen.

I 68:e minuten slog Sergi Altimira till och gjorde 0–2. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

I den 84:e minuten blev Sevillas Isaac Romero utvisad och laget fick spela de sista sex minuterna med en spelare mindre.

Sevilla har en vinst och fyra förluster och 3–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Real Betis har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 7–4 i målskillnad.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 1 mars.

Nästa motstånd för Sevilla är Valencia. Lagen möts söndag 7 december 16.15 på Mestalla. Real Betis tar sig an Barcelona hemma lördag 6 december 18.30.

Sevilla–Real Betis 0–2 (0–0)

La Liga, Ramón Sánchez Pizjuán

Mål: 0–1 (54) Pablo Fornals, 0–2 (68) Sergi Altimira.

Varningar, Sevilla: Jose Carmona, Marcao. Real Betis: Marc Bartra, Aitor Ruibal, Chimy Avila.

Utvisningar, Sevilla: Isaac Romero.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sevilla: 1-0-4

Real Betis: 2-2-1

Nästa match:

Sevilla: Valencia, borta, 7 december

Real Betis: FC Barcelona, hemma, 6 december