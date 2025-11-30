Real Betis avgjorde mot Sevilla efter paus
- Real Betis segrade – 2–0 mot Sevilla
- Pablo Fornals avgjorde för Real Betis
- Andra raka förlusten för Sevilla
Första halvlek blev mållös, men i andra halvlek var det bortalaget Real Betis som avgjorde matchen mot Sevilla. Söndagens match i La Liga slutade 0–2.
Real Betis höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.
Sevilla–Real Betis – mål för mål
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 54:e minuten innan Pablo Fornals gav Real Betis ledningen.
I 68:e minuten slog Sergi Altimira till och gjorde 0–2. Det fastställde slutresultatet till 0–2.
I den 84:e minuten blev Sevillas Isaac Romero utvisad och laget fick spela de sista sex minuterna med en spelare mindre.
Sevilla har en vinst och fyra förluster och 3–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Real Betis har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 7–4 i målskillnad.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 1 mars.
Nästa motstånd för Sevilla är Valencia. Lagen möts söndag 7 december 16.15 på Mestalla. Real Betis tar sig an Barcelona hemma lördag 6 december 18.30.
Sevilla–Real Betis 0–2 (0–0)
La Liga, Ramón Sánchez Pizjuán
Mål: 0–1 (54) Pablo Fornals, 0–2 (68) Sergi Altimira.
Varningar, Sevilla: Jose Carmona, Marcao. Real Betis: Marc Bartra, Aitor Ruibal, Chimy Avila.
Utvisningar, Sevilla: Isaac Romero.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Sevilla: 1-0-4
Real Betis: 2-2-1
Nästa match:
Sevilla: Valencia, borta, 7 december
Real Betis: FC Barcelona, hemma, 6 december
Den här artikeln handlar om: