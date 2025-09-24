Real Betis hämtade upp underläge hemma mot Nottingham Forest

Kryss mellan Real Betis och Nottingham Forest

Antony kvitterade i 85:e minuten

Ludogorets nästa för Real Betis

Nottingham Forest ledde med 2–1 i paus borta mot Real Betis i Europa League. I andra halvlek jobbade sig Real Betis in i matchen och matchen slutade oavgjort, 2–2.

Real Betis–Nottingham Forest – mål för mål

Real Betis startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Cedric Bakambu slog till, redan i 15:e minuten.

Nottingham Forest kvitterade till 1–1 i 18:e minuten, när Igor Jesus fick träff.

Laget tog ledningen bara fem minuter senare återigen genom Igor Jesus. Med fem minuter kvar att spela kvitterade Real Betis genom Antony. 2–2-målet blev matchens sista.

Torsdag 2 oktober möter Real Betis Ludogorets borta 18.45 och Nottingham Forest möter Midtjylland hemma 21.00.

Real Betis–Nottingham Forest 2–2 (1–2)

Europa League, Estadio de la Cartuja

Mål: 1–0 (15) Cedric Bakambu, 1–1 (18) Igor Jesus, 1–2 (23) Igor Jesus, 2–2 (85) Antony.

Varningar, Real Betis: Natan, Ricardo Rodriguez. Nottingham Forest: Morgan Gibbs-White, Igor Jesus.

Nästa match:

Real Betis: PFC Ludogorets 1945 Razgrad, borta, 2 oktober

Nottingham Forest: Midtjylland, hemma, 2 oktober