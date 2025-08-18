Oavgjort mellan Elche och Real Betis

German Valera kvitterade i 81:a minuten

Elche nu elfte, Real Betis på åttonde plats

Real Betis hade ledningen i halvtid mot Elche i lagens möte i La Liga. Men efter paus hämtade Elche ikapp underläget och säkrade en poäng, 1–1 (0–1).

Elche–Real Betis – mål för mål

Matchen var mållös till Real Betis tog ledningen i 21:a minuten, genom Aitor Ruibal. Med nio minuter kvar att spela kvitterade Elche genom German Valera. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Real Betis tog hem lagens senaste möte, för två år sedan, med 3–2 på Estadio Martínez Valero.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 13 maj.

Nästa motstånd för Real Betis är Alaves. Lagen möts fredag 22 augusti 21.30 på Benito Villamarín.

Elche–Real Betis 1–1 (0–1)

La Liga, Martínez Valero

Mål: 0–1 (21) Aitor Ruibal, 1–1 (81) German Valera.

Varningar, Real Betis: Natan.

Nästa match:

Real Betis: Alaves, hemma, 22 augusti