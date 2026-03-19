Real Betis vann – får spela Euroleague Kvartsfinal
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Real Betis vann med 4–1 totalt
- Aitor Ruibal matchvinnare för Real Betis
- Real Betis höll tätt bakåt
Real Betis tog hem Europa League Åttondelsfinal mot Panathinaikos. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan på torsdagen. Matchen slutade 4–0 till Real Betis, vilket betyder att Real Betis står som segrare med totala resultatet 4–1.
Real Betis–Panathinaikos – mål för mål
Real Betis tog en tidig ledning när Aitor Ruibal nätade redan i åttonde minuten. Sofyan Amrabat stod för den utökade ledningen med sitt mål på stopptid i första halvleken.
Direkt efter pausen ökade Juan Hernandez Real Betis ledning efter förarbete från Aitor Ruibal. Real Betis gjorde också 4–0 genom Antony med assist av Abdessamad Ezzalzouli i 66:e minuten.
Real Betis är nu klart för Euroleague Kvartsfinal.
Real Betis–Panathinaikos 4–0 (2–0), 4–1 totalt
Europa League Åttondelsfinal, Benito Villamarín
Mål: 1–0 (8) Aitor Ruibal, 2–0 (45) Sofyan Amrabat, 3–0 (53) Juan Hernandez (Aitor Ruibal), 4–0 (66) Antony (Abdessamad Ezzalzouli).
Varningar, Real Betis: Ezequiel Avila. Panathinaikos: Filip Djuricic, Vicente Taborda, Giorgos Kyriakopoulos.
4
Den här artikeln handlar om: