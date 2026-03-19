Real Betis vann – får spela Euroleague Kvartsfinal

Real Betis vann med 4–1 totalt

Aitor Ruibal matchvinnare för Real Betis

Real Betis höll tätt bakåt

Real Betis tog hem Europa League Åttondelsfinal mot Panathinaikos. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan på torsdagen. Matchen slutade 4–0 till Real Betis, vilket betyder att Real Betis står som segrare med totala resultatet 4–1.

Real Betis–Panathinaikos – mål för mål

Real Betis tog en tidig ledning när Aitor Ruibal nätade redan i åttonde minuten. Sofyan Amrabat stod för den utökade ledningen med sitt mål på stopptid i första halvleken.

Direkt efter pausen ökade Juan Hernandez Real Betis ledning efter förarbete från Aitor Ruibal. Real Betis gjorde också 4–0 genom Antony med assist av Abdessamad Ezzalzouli i 66:e minuten.

Real Betis är nu klart för Euroleague Kvartsfinal.

Real Betis–Panathinaikos 4–0 (2–0), 4–1 totalt

Europa League Åttondelsfinal, Benito Villamarín

Mål: 1–0 (8) Aitor Ruibal, 2–0 (45) Sofyan Amrabat, 3–0 (53) Juan Hernandez (Aitor Ruibal), 4–0 (66) Antony (Abdessamad Ezzalzouli).

Varningar, Real Betis: Ezequiel Avila. Panathinaikos: Filip Djuricic, Vicente Taborda, Giorgos Kyriakopoulos.

