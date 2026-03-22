Real Madrid vände underläge och vann

Real Madrid vann med 3–2 mot Atletico Madrid

Real Madrid låg under i halvtid i hemmamatchen i La Liga mot Atletico Madrid. Men laget vände underläget och vann med 3–2 (0–1) i söndagens match på Estadio Bernabeu.

Vinicius Junior slog till efter 72 minuter och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Ademola Lookman gjorde 1–0 till Atletico Madrid i 33:e minuten.

Direkt efter pausen nätade Vinicius Junior på straff och kvitterade för Real Madrid. Real Madrid gjorde också 2–1 i 55:e minuten när Federico Valverde fick träff. Atletico Madrids Nahuel Molina gjorde 2–2 i 66:e minuten framspelad av Julian Alvarez. I den 72:a minuten avgjorde Vinicius Junior matchen på pass av Trent Alexander-Arnold. I den 77:e minuten fick Real Madrid Federico Valverde utvisad och laget fick spela med en spelare mindre sista 13 minuterna.

Real Madrid har tre segrar och två förluster och 10–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Atletico Madrid har fyra vinster och en förlust och 11–7 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Real Madrid på andra plats och Atletico Madrid på fjärde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Real Madrid tar sig an Mallorca i nästa match borta lördag 4 april 16.15. Atletico Madrid möter samma dag 21.00 Barcelona hemma.

Real Madrid–Atletico Madrid 3–2 (0–1)

La Liga, Estadio Bernabeu

Mål: 0–1 (33) Ademola Lookman, 1–1 (52) Vinicius Junior, 2–1 (55) Federico Valverde, 2–2 (66) Nahuel Molina (Julian Alvarez), 3–2 (72) Vinicius Junior (Trent Alexander-Arnold).

Varningar, Real Madrid: Thiago Pitarch. Atletico Madrid: Marcos Llorente, Johnny Cardoso, David Hancko, Matteo Ruggeri.

Utvisningar, Real Madrid: Federico Valverde.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Madrid: 3-0-2

Atletico Madrid: 4-0-1

Nästa match:

Real Madrid: Mallorca, borta, 4 april 16.15

Atletico Madrid: FC Barcelona, hemma, 4 april 21.00