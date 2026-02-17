Real Madrid vann första matchen med 1–0 mot Benfica
- Real Madrid segrade – 1–0 mot Benfica
- Vinicius Junior matchvinnare för Real Madrid
- Real Madrid utan insläppt mål
Real Madrid har kopplat greppet i Champions League 16-delsfinal. Laget vann första matchen på bortaplan mot Benfica på tisdagen med 1–0 (0–0). Returen spelas onsdag 25 februari.
Vinicius Junior stod för Real Madrids avgörande mål efter 50 minuter.
Benfica–Real Madrid – mål för mål
Benfica–Real Madrid 0–1 (0–0)
Champions League 16-delsfinal, Estádio da Luz
Mål: 0–1 (50) Vinicius Junior.
Varningar, Benfica: Gianluca Prestianni, Georgiy Sudakov, Jose Mourinho. Real Madrid: Vinicius Junior, Kylian Mbappe.
