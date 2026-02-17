Real Madrid vann första matchen med 1–0 mot Benfica

Real Madrid segrade – 1–0 mot Benfica

Vinicius Junior matchvinnare för Real Madrid

Real Madrid utan insläppt mål

Real Madrid har kopplat greppet i Champions League 16-delsfinal. Laget vann första matchen på bortaplan mot Benfica på tisdagen med 1–0 (0–0). Returen spelas onsdag 25 februari.

Vinicius Junior stod för Real Madrids avgörande mål efter 50 minuter.

Benfica–Real Madrid – mål för mål

Benfica–Real Madrid 0–1 (0–0)

Champions League 16-delsfinal, Estádio da Luz

Mål: 0–1 (50) Vinicius Junior.

Varningar, Benfica: Gianluca Prestianni, Georgiy Sudakov, Jose Mourinho. Real Madrid: Vinicius Junior, Kylian Mbappe.