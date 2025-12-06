Red Bull Leipzig-seger med 6–0 mot Eintracht Frankfurt

Red Bull Leipzigs Yan Diomande tremålsskytt

Conrad Harder avgjorde för Red Bull Leipzig

Yan Diomande gjorde tre mål när Red Bull Leipzig segrade hemma mot Eintracht Frankfurt i Bundesliga. Till slut blev det 6–0 (2–0).

Det här var sjunde gången den här säsongen som Red Bull Leipzig höll nollan.

Resultatet betyder också att Red Bull Leipzig har hållit nollan i tre matcher i rad.

Red Bull Leipzig startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara fem minuter slog Conrad Harder till.

Red Bull Leipzig ökade ledningen till 2–0 efter en dryg halvtimmes spel genom Christoph Baumgartner på passning från Conrad Harder.

Direkt efter pausen ökade Yan Diomande Red Bull Leipzigs ledning assisterad av Antonio Nusa.

I 55:e minuten slog Yan Diomande till återigen och gjorde 4–0.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick David Raum träff på straff och ökade ledningen för Red Bull Leipzig.

Yan Diomande gjorde också 6–0 som med målet fullbordade sitt hattrick i 65:e minuten.

Red Bull Leipzig stannar därmed på andra plats och Eintracht Frankfurt på sjunde plats i tabellen.

Den 18 april möts lagen återigen, då på Deutsche Bank Park.

Nästa motstånd för Red Bull Leipzig är Union Berlin. Lagen möts fredag 12 december 20.30 på An der alten Forsterei.

Red Bull Leipzig–Eintracht Frankfurt 6–0 (2–0)

Bundesliga, Red Bull Arena

Mål: 1–0 (5) Conrad Harder, 2–0 (31) Christoph Baumgartner (Conrad Harder), 3–0 (47) Yan Diomande (Antonio Nusa), 4–0 (55) Yan Diomande, 5–0 (62) David Raum, 6–0 (65) Yan Diomande.

Varningar, Red Bull Leipzig: David Raum. Eintracht Frankfurt: Arthur Theate, Nnamdi Collins.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Red Bull Leipzig: 3-1-1

Eintracht Frankfurt: 2-2-1

Nästa match:

Red Bull Leipzig: Union Berlin, borta, 12 december