Red Bull Leipzig vann klart på hemmaplan mot Hoffenheim

Red Bull Leipzig segrade – 5–0 mot Hoffenheim

Red Bull Leipzig vann klart när laget mötte Hoffenheim hemma i Bundesliga. Slutresultatet blev hela 5–0 (4–0).

Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Hoffenheim vann med 3–1.

Det här var tionde gången den här säsongen som Red Bull Leipzig höll nollan.

Red Bull Leipzig–Hoffenheim – mål för mål

Red Bull Leipzig tog en tidig ledning när Brajan Gruda gjorde målet redan i 17:e minuten. Red Bull Leipzig ökade också ledningen till 2–0 i 21:a minuten genom Christoph Baumgartner med assist av David Raum. Red Bull Leipzig ökade ledningen till 3–0 efter en halvtimme återigen genom Christoph Baumgartner. Red Bull Leipzig gjorde också 4–0 i slutminuterna av första halvlek på nytt genom Brajan Gruda efter pass från Yan Diomande.

Benjamin Henrichs gjorde också 5–0 i 78:e minuten.

Red Bull Leipzig ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Hoffenheim ligger på femte plats.

Nästa motstånd för Red Bull Leipzig är Werder Bremen. Lagen möts lördag 4 april 15.30 på Wohninvest WESERSTADION.

Bundesliga, Red Bull Arena Leipzig

Mål: 1–0 (17) Brajan Gruda, 2–0 (21) Christoph Baumgartner (David Raum), 3–0 (30) Christoph Baumgartner, 4–0 (44) Brajan Gruda (Yan Diomande), 5–0 (78) Benjamin Henrichs.

Varningar, Red Bull Leipzig: Willi Orban. Hoffenheim: Bernardo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Red Bull Leipzig: 3-1-1

Hoffenheim: 1-2-2

