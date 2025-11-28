Rennes fortsätter segersviten mot Metz
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Fjärde raka segern för Rennes
- Sjätte segern för Rennes
- Metz nu 17:e, Rennes på fjärde plats
Metz är lite av ett drömmotstånd för Rennes. På fredagen vann Rennes på nytt – den här gången borta på Stade Saint Symphorien. Matchen i Ligue 1 herr slutade 1–0 (1–0). Det var Rennes åttonde raka seger mot Metz.
Valentin Rongier blev matchhjälte efter 22 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
Det här var fjärde gången den här säsongen som Rennes höll nollan.
Därmed har Rennes vunnit fyra matcher i rad i Ligue 1 herr.
Valentin Rongier gjorde matchvinnande målet
Metz har tre vinster och två förluster och 8–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Det här var Rennes tredje uddamålsseger.
Rennes ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Metz är på 17:e plats. Rennes var elva i tabellen för 27 dagar sedan, men har fått ett lyft.
Lagen möts igen 22 mars på Roazhon Park.
Nästa motstånd för Rennes är PSG. Lagen möts lördag 6 december 21.05 på Parc des Princes.
Metz–Rennes 0–1 (0–1)
Ligue 1 herr, Stade Saint Symphorien
Mål: 0–1 (22) Valentin Rongier.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Metz: 3-0-2
Rennes: 4-1-0
Nästa match:
Rennes: Paris Saint-Germain, borta, 6 december
Den här artikeln handlar om: