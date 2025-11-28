Rennes fortsätter segersviten mot Metz

Fjärde raka segern för Rennes

Sjätte segern för Rennes

Metz nu 17:e, Rennes på fjärde plats

Metz är lite av ett drömmotstånd för Rennes. På fredagen vann Rennes på nytt – den här gången borta på Stade Saint Symphorien. Matchen i Ligue 1 herr slutade 1–0 (1–0). Det var Rennes åttonde raka seger mot Metz.

Valentin Rongier blev matchhjälte efter 22 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Rennes höll nollan.

Därmed har Rennes vunnit fyra matcher i rad i Ligue 1 herr.

Valentin Rongier gjorde matchvinnande målet

Metz har tre vinster och två förluster och 8–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Det här var Rennes tredje uddamålsseger.

Rennes ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Metz är på 17:e plats. Rennes var elva i tabellen för 27 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen möts igen 22 mars på Roazhon Park.

Nästa motstånd för Rennes är PSG. Lagen möts lördag 6 december 21.05 på Parc des Princes.

Metz–Rennes 0–1 (0–1)

Ligue 1 herr, Stade Saint Symphorien

Mål: 0–1 (22) Valentin Rongier.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Metz: 3-0-2

Rennes: 4-1-0

Nästa match:

Rennes: Paris Saint-Germain, borta, 6 december