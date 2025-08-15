Rennes-seger med 1–0 mot Marseille

Ludovic Blas avgjorde för Rennes

Rennes utan insläppt mål

Målet i andra halvleken blev matchavgörande när Rennes vann med 1–0 (0–0) hemma mot Marseille i Ligue 1 herr.

Lorient nästa för Rennes

Marseille tog hem lagens senaste möte med 4–2 på Orange Velodrome.

Den 16 maj tar lagen sig an varandra igen, då på Orange Velodrome.

I nästa omgång har Rennes Lorient borta på Stade Yves Allainmat-Le Moustoir, söndag 24 augusti 15.00. Marseille spelar hemma mot Paris FC lördag 23 augusti 17.00.

Rennes–Marseille 1–0 (0–0)

Ligue 1 herr, Roazhon Park

Mål: 1–0 (90) Ludovic Blas.

Varningar, Rennes: Mousa Tamari, Valentin Rongier. Marseille: Leonardo Balerdi, Ulisses Garcia, Adrien Rabiot.

Utvisningar, Rennes: Abdelhamid Ait Boudlal.

Nästa match:

Rennes: Lorient, borta, 24 augusti

Marseille: Paris FC, hemma, 23 augusti