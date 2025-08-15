Rennes sänkte Marseille – Ludovic Blas matchhjälte
- Rennes-seger med 1–0 mot Marseille
- Ludovic Blas avgjorde för Rennes
- Rennes utan insläppt mål
Målet i andra halvleken blev matchavgörande när Rennes vann med 1–0 (0–0) hemma mot Marseille i Ligue 1 herr.
Lorient nästa för Rennes
Marseille tog hem lagens senaste möte med 4–2 på Orange Velodrome.
Den 16 maj tar lagen sig an varandra igen, då på Orange Velodrome.
I nästa omgång har Rennes Lorient borta på Stade Yves Allainmat-Le Moustoir, söndag 24 augusti 15.00. Marseille spelar hemma mot Paris FC lördag 23 augusti 17.00.
Rennes–Marseille 1–0 (0–0)
Ligue 1 herr, Roazhon Park
Mål: 1–0 (90) Ludovic Blas.
Varningar, Rennes: Mousa Tamari, Valentin Rongier. Marseille: Leonardo Balerdi, Ulisses Garcia, Adrien Rabiot.
Utvisningar, Rennes: Abdelhamid Ait Boudlal.
Nästa match:
Rennes: Lorient, borta, 24 augusti
Marseille: Paris FC, hemma, 23 augusti
