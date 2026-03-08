Rennes segerrad fortsätter efter 4–0 mot Niza

Rennes vann med 4–0 mot Niza

Rennes fjärde seger på de senaste fem matcherna

Esteban Lepaul avgjorde för Rennes

Niza och Rennes möttes på söndagen på Allianz Riviera. Rennes hade tre vinster i rad i Ligue 1 herr inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 0–4 (0–2).

Det här var Rennes åttonde nolla den här säsongen.

Rennes har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.

Lille nästa för Rennes

Esteban Lepaul slog till redan i 13:e minuten och gav Rennes ledningen. Rennes gjorde också 0–2 genom Sebastian Szymanski i 20:e minuten.

Det dröjde till den 74:e minuten innan Ludovic Blas ökade ledningen på pass av Breel Embolo. Rennes gjorde också 0–4 genom Nordan Mukiele framspelad av Valentin Rongier i 90:e minuten.

När lagen möttes senast vann Nice med 2–1.

Nästa motstånd för Rennes är Lille. Lagen möts söndag 15 mars 20.45 på Roazhon Park.

Niza–Rennes 0–4 (0–2)

Ligue 1 herr, Allianz Riviera

Mål: 0–1 (13) Esteban Lepaul, 0–2 (20) Sebastian Szymanski, 0–3 (74) Ludovic Blas (Breel Embolo), 0–4 (90) Nordan Mukiele (Valentin Rongier).

Varningar, Niza: Dante, Tiago Gouveia. Rennes: Djaoui Cisse.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Niza: 0-2-3

Rennes: 4-0-1

Nästa match:

Rennes: LOSC Lille, hemma, 15 mars 20.45