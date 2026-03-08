Rennes segerrad fortsätter efter 4–0 mot Niza
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Rennes vann med 4–0 mot Niza
- Rennes fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Esteban Lepaul avgjorde för Rennes
Niza och Rennes möttes på söndagen på Allianz Riviera. Rennes hade tre vinster i rad i Ligue 1 herr inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 0–4 (0–2).
Det här var Rennes åttonde nolla den här säsongen.
Rennes har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.
Lille nästa för Rennes
Esteban Lepaul slog till redan i 13:e minuten och gav Rennes ledningen. Rennes gjorde också 0–2 genom Sebastian Szymanski i 20:e minuten.
Det dröjde till den 74:e minuten innan Ludovic Blas ökade ledningen på pass av Breel Embolo. Rennes gjorde också 0–4 genom Nordan Mukiele framspelad av Valentin Rongier i 90:e minuten.
När lagen möttes senast vann Nice med 2–1.
Nästa motstånd för Rennes är Lille. Lagen möts söndag 15 mars 20.45 på Roazhon Park.
Niza–Rennes 0–4 (0–2)
Ligue 1 herr, Allianz Riviera
Mål: 0–1 (13) Esteban Lepaul, 0–2 (20) Sebastian Szymanski, 0–3 (74) Ludovic Blas (Breel Embolo), 0–4 (90) Nordan Mukiele (Valentin Rongier).
Varningar, Niza: Dante, Tiago Gouveia. Rennes: Djaoui Cisse.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Niza: 0-2-3
Rennes: 4-0-1
Nästa match:
Rennes: LOSC Lille, hemma, 15 mars 20.45
Den här artikeln handlar om: