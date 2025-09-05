Reuterswärd Corlin poängräddare för Hammarby TFF – på övertid mot Enköping SK Herr

Enköping SK Herr och Hammarby TFF kryssade

Oliver Reuterswärd Corlin kvitterade på stopptid

Enköping SK Herr nu elfte, Hammarby TFF på första plats

Hammarby TFF gick mot förlust i fredagens match mot Enköping SK Herr i Ettan norra herr på Enavallen. Hemmalaget ledde med 2–1 i slutet av matchen. Men på övertid slog Oliver Reuterswärd Corlin till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Hammarby TFF.

Det betyder att Hammarby TFF gick obesegrade från planen för sjunde matchen i följd.

Enköping SK Herr–Hammarby TFF – mål för mål

Matchen förblev jämn målmässigt till Hammarby TFF tog ledningen i 38:e minuten, genom Odera Samuel Adindu. Direkt efter pausen slog Isak Bråholm till och kvitterade för Enköping SK Herr.

Ledningsmålet till 2–1 kom på tilläggstid, när Daniel Norrby slog till och gjorde mål för Enköping SK Herr.

Men Hammarby TFF hann ändå med ett kvitteringsmål. Oliver Reuterswärd Corlin gjorde det på tilläggstid. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Det här var Enköping SK Herrs fjärde oavgjorda match den här säsongen.

I tabellen innebär det här att Enköping SK Herr nu ligger på elfte plats. Hammarby TFF leder serien.

När lagen möttes senast vann Enköpings SK FK med 1–0.

I nästa match möter Enköping SK Herr Team TG borta på söndag 14 september 13.00. Hammarby TFF möter Nordic United FC lördag 13 september 16.00 borta.

Enköping SK Herr–Hammarby TFF 2–2 (0–1)

Ettan norra herr, Enavallen

Mål: 0–1 (38) Odera Samuel Adindu, 1–1 (48) Isak Bråholm, 2–1 (90) Daniel Norrby, 2–2 (90) Oliver Reuterswärd Corlin.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Enköping SK Herr: 1-1-3

Hammarby TFF: 3-2-0

Nästa match:

Enköping SK Herr: Team TG FF, borta, 14 september

Hammarby TFF: Nordic United FC, borta, 13 september