Rhian Brewster avgjorde när Derby County sänkte Birmingham

Derby County-seger med 1–0 mot Birmingham

Målet i första halvleken blev matchens enda. Derby County vann med 1–0 (1–0) hemma mot Birmingham i Championship.

Derby County höll nu nollan för tionde gången den här säsongen.

Segern var Derby Countys fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Derby County–Birmingham – mål för mål

Nästa motstånd för Derby County är Coventry. Lagen möts fredag 3 april 21.00 på Coventry Building Society Arena.

Derby County–Birmingham 1–0 (1–0)

Championship, Pride Park

Mål: 1–0 (42) Rhian Brewster (Derry Murkin).

Varningar, Derby County: Patrick Agyemang. Birmingham: Jack Robinson, Ibrahim Osman, Jhon Solis, Jonathan Panzo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Derby County: 4-0-1

Birmingham: 1-1-3

Nästa match:

Derby County: Coventry City FC, borta, 3 april 21.00