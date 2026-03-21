Rhian Brewster avgjorde när Derby County sänkte Birmingham
Målet i första halvleken blev matchens enda. Derby County vann med 1–0 (1–0) hemma mot Birmingham i Championship.
Derby County höll nu nollan för tionde gången den här säsongen.
Segern var Derby Countys fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.
Derby County–Birmingham – mål för mål
Nästa motstånd för Derby County är Coventry. Lagen möts fredag 3 april 21.00 på Coventry Building Society Arena.
Derby County–Birmingham 1–0 (1–0)
Championship, Pride Park
Mål: 1–0 (42) Rhian Brewster (Derry Murkin).
Varningar, Derby County: Patrick Agyemang. Birmingham: Jack Robinson, Ibrahim Osman, Jhon Solis, Jonathan Panzo.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Derby County: 4-0-1
Birmingham: 1-1-3
Nästa match:
Derby County: Coventry City FC, borta, 3 april 21.00
