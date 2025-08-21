Rijeka segrade – 1–0 mot PAOK

Luka Menalo matchvinnare för Rijeka

Rijeka höll tätt bakåt

Det blev seger på hemmaplan med 1–0 (1–0) för Rijeka mot PAOK i Europa League Play off. Laget är nu klart för gruppspelet.

Luka Menalo blev matchhjälte efter 39 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Rijeka–PAOK – mål för mål

Rijeka–PAOK 1–0 (1–0)

Europa League Play off, Stadion HNK Rijeka

Mål: 1–0 (39) Luka Menalo.

Varningar, Rijeka: Niko Jankovic, Duje Cop. PAOK: Andrija Zivkovic, Tomasz Kedziora, Giannis Michailidis, Jonjoe Kenny, Luka Ivanusec.