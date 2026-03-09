Rio Ave sänkte Tondela – Blesa matchhjälte

Tondela nu 17:e, Rio Ave på 14:e plats

Rio Ave höll nollan

Sporting Lissabon blir nästa motstånd för Tondela

Målet i andra halvleken blev matchavgörande när Rio Ave vann med 1–0 (0–0) borta mot Tondela i Primeira Liga herr.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Rio Ave höll nollan.

Jalen Blesa gjorde matchvinnande målet

Tondela har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 7–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Rio Ave har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 2–6 i målskillnad.

Det här betyder att Rio Ave ligger på 14:e plats i tabellen och Tondela är på 17:e plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Rio Ave med 3–0.

Nästa motstånd för Rio Ave är Estrela. Lagen möts söndag 15 mars 19.00 på Estadio dos Arcos.

Tondela–Rio Ave 0–1 (0–0)

Primeira Liga herr, Estadio Joao Cardoso

Mål: 0–1 (70) Jalen Blesa.

Varningar, Rio Ave: Marios Vrousai, Nelson Abbey, Andreas-Richardos Ntoi, Gustavo Mancha, Diogo Bezerra.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Tondela: 1-3-1

Rio Ave: 1-1-3

Nästa match:

Rio Ave: Estrela Amadora, hemma, 15 mars 19.00