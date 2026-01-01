Robert Bozenik matchhjälte för Stoke City mot Hull

Stoke City segrade – 1–0 mot Hull

Robert Bozenik matchvinnare för Stoke City

Stoke City utan insläppt mål

Stoke City vann med 1–0 (1–0) borta mot Hull i Championship. Matchens enda mål kom i första halvleken genom Robert Bozenik.

Det här var nionde gången den här säsongen som Stoke City höll nollan.

Hull–Stoke City – mål för mål

Hull har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 7–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Stoke City har två vinster, en oavgjord och två förluster och 4–4 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Hull med 2–1.

På söndag 4 januari 16.00 spelar Hull hemma mot Watford och Stoke City borta mot Norwich City.

Hull–Stoke City 0–1 (0–1)

Championship, The MKM Stadium

Mål: 0–1 (39) Robert Bozenik.

Varningar, Hull: Regan Slater, Matt Crooks, Joel Ndala. Stoke City: Maksym Talovierov, Joon-Ho Bae.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hull: 3-1-1

Stoke City: 2-1-2

Nästa match:

Hull: Watford FC, hemma, 4 januari 16.00

Stoke City: Norwich City FC, borta, 4 januari 16.00