Robert Bozenik matchhjälte för Stoke City mot Hull
Stoke City vann med 1–0 (1–0) borta mot Hull i Championship. Matchens enda mål kom i första halvleken genom Robert Bozenik.
Det här var nionde gången den här säsongen som Stoke City höll nollan.
Hull–Stoke City – mål för mål
Hull har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 7–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Stoke City har två vinster, en oavgjord och två förluster och 4–4 i målskillnad.
När lagen senast möttes vann Hull med 2–1.
På söndag 4 januari 16.00 spelar Hull hemma mot Watford och Stoke City borta mot Norwich City.
Hull–Stoke City 0–1 (0–1)
Championship, The MKM Stadium
Mål: 0–1 (39) Robert Bozenik.
Varningar, Hull: Regan Slater, Matt Crooks, Joel Ndala. Stoke City: Maksym Talovierov, Joon-Ho Bae.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Hull: 3-1-1
Stoke City: 2-1-2
Nästa match:
Hull: Watford FC, hemma, 4 januari 16.00
Stoke City: Norwich City FC, borta, 4 januari 16.00
