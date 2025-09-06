Robertson poängräddare för Umeå – på övertid mot Bollstanäs

Bollstanäs och Umeå kryssade

Nicole Robertson kvitterade på stopptid

Uppsala IK Dam blir nästa motstånd för Bollstanäs

Umeå gick mot förlust i lördagens match mot Bollstanäs i Elitettan på Bollstanäs IP. Hemmalaget ledde med 1–0 i slutet av matchen. Men på övertid slog Nicole Robertson till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Umeå.

Därmed slutade sviten vid sju förluster i rad för Bollstanäs.

Det var 16:e matchen i rad utan förlust för Umeå.

Bollstanäs–Umeå – mål för mål

Bollstanäs tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Lovis-Esmeralda Bång. Kvitteringen kom på stopptid, när Nicole Robertson slog till och gjorde mål på straff för Umeå. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det här var Bollstanäs femte oavgjorda match den här säsongen.

Lördag 13 september spelar Bollstanäs borta mot Uppsala IK Dam 18.00 och Umeå mot BK Häcken Utveckling hemma 15.00 på Umeå Energi Arena.

Bollstanäs–Umeå 1–1 (1–0)

Elitettan, Bollstanäs IP

Mål: 1–0 (41) Lovis-Esmeralda Bång, 1–1 (90) Nicole Robertson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bollstanäs: 0-1-4

Umeå: 3-2-0

Nästa match:

Bollstanäs: IK Uppsala Fotboll, borta, 13 september

Umeå: BK Häcken U, hemma, 13 september