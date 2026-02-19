Röda Stjärnan kopplade grepp om Lille – efter seger med 1–0
- Röda Stjärnan segrade – 1–0 mot Lille
- Franklin Uchenna avgjorde för Röda Stjärnan
- Röda Stjärnan höll tätt bakåt
Röda Stjärnan vann första matchen på bortaplan mot Lille i Europa League 16-delsfinal på torsdagen och har tagit greppet inför avgörandet på torsdag 26 februari. Röda Stjärnan vann matchen med 1–0 (1–0).
Franklin Uchenna blev matchhjälte efter 45 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
Lille–Röda Stjärnan – mål för mål
Lille–Röda Stjärnan 0–1 (0–1)
Europa League 16-delsfinal, Stade Pierre-Mauroy
Mål: 0–1 (45) Franklin Uchenna.
Varningar, Lille: Felix Correia. Röda Stjärnan: Vladimir Lucic, Matheus, Dejan Stankovic, Young-Woo Seol.
