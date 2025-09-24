Röda Stjärnan och Celtic delade på poängen
- Kryss mellan Röda Stjärnan och Celtic
- Marko Arnautovic kvitterade i 65:e minuten
- Porto nästa motstånd för Röda Stjärnan
Röda Stjärnan och Celtic tog en poäng var i första matchen i Europa League. Matchen slutade 1–1 (0–0).
Röda Stjärnan–Celtic – mål för mål
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 55:e minuten innan Kelechi Iheanacho framspelad av Benjamin Nygren gav Celtic ledningen.
I 65:e minuten slog Marko Arnautovic till, och kvitterade för Röda Stjärnan. Det fastställde slutresultatet till 1–1.
Torsdag 2 oktober möter Röda Stjärnan Porto borta 21.00 och Celtic möter Braga hemma 18.45.
Röda Stjärnan–Celtic 1–1 (0–0)
Europa League
Mål: 0–1 (55) Kelechi Iheanacho (Benjamin Nygren), 1–1 (65) Marko Arnautovic.
Varningar, Röda Stjärnan: Aleksandar Katai, Nair Tiknizyan. Celtic: Kelechi Iheanacho, Marcelo Saracchi.
Nästa match:
Röda Stjärnan: FC Porto, borta, 2 oktober
Celtic: SC Braga, hemma, 2 oktober
