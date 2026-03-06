Rodrigo Pinheiro avgjorde när Famalicao sänkte Arouca

Famalicao vann med 1–0 mot Arouca

Rodrigo Pinheiro avgjorde för Famalicao

Aroucas andra raka förlust

Målet i andra halvleken blev matchens enda. Famalicao vann med 1–0 (0–0) hemma mot Arouca i Primeira Liga herr.

Famalicao höll nu nollan för 13:e gången den här säsongen.

Famalicao har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.

Famalicao–Arouca – mål för mål

Famalicao har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 6–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Arouca har två vinster och tre förluster och 9–9 i målskillnad.

Resultatet innebär att Famalicao ligger kvar på sjätte plats och Arouca på elfte plats i tabellen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 14 mars. Då möter Famalicao Guimaraes på Estadio D. Afonso Henriques 16.30. Arouca tar sig an Benfica hemma 21.30.

Famalicao–Arouca 1–0 (0–0)

Primeira Liga herr, Municipal 22 de Junho

Mål: 1–0 (82) Rodrigo Pinheiro.

Varningar, Famalicao: Mathias De Amorim. Arouca: Ivan Barbero.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Famalicao: 3-1-1

Arouca: 2-0-3

Nästa match:

Famalicao: Vitoria Guimaraes, borta, 14 mars 16.30

Arouca: SL Benfica, hemma, 14 mars 21.30