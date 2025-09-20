Rojas Flores poängräddare för Bollstanäs – i 88:e minuten mot Jitex BK

2–2 mellan Jitex BK och Bollstanäs

Michelle Rojas Flores kvitterade i 88:e minuten

Jitex BK nu sjätte, Bollstanäs på 14:e plats

Bollstanäs gick mot förlust i lördagens match mot Jitex BK i Elitettan på Åbyvallen. Hemmalaget ledde med 2–1 i slutet av matchen. Men i 88:e minuten slog Michelle Rojas Flores till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Bollstanäs.

Jitex BK–Bollstanäs – mål för mål

Gästande Bollstanäs tog ledningen efter en halvtimmes spel, genom Johanna Dimberg.

Jitex BK kvitterade till 1–1 strax före halvtidsvilan, genom Tindra Ivarsson Lidström. Jitex BK gjorde också 2–1 i 65:e minuten när Ida Kjellman fick träff.

Kvitteringen kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela, när Michelle Rojas Flores slog till och gjorde mål för Bollstanäs. 2–2-målet blev matchens sista.

Det här var Jitex BK:s andra oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Jitex BK ligger kvar på sjätte plats i tabellen och Bollstanäs sist, på 14:e plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 27 september. Då möter Jitex BK Trelleborg på Vångavallen 16.00. Bollstanäs tar sig an Elfsborg hemma 13.00.

Jitex BK–Bollstanäs 2–2 (1–1)

Elitettan, Åbyvallen

Mål: 0–1 (30) Johanna Dimberg, 1–1 (41) Tindra Ivarsson Lidström, 2–1 (65) Ida Kjellman, 2–2 (88) Michelle Rojas Flores.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Jitex BK: 1-2-2

Bollstanäs: 0-2-3

Nästa match:

Jitex BK: Trelleborgs FF, borta, 27 september

Bollstanäs: IF Elfsborg, hemma, 27 september