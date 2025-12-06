Rolando Mandragora målskytt när Fiorentina förlorade

Sassuolo segrade – 3–1 mot Fiorentina

Tarik Muharemovic avgjorde för Sassuolo

Andra raka förlusten för Fiorentina

Fiorentina blev besegrade av Sassuolo på bortaplan i Serie A, där matchen på lördagen slutade 3–1 (2–1).

Milan nästa för Sassuolo

Fiorentina tog en tidig ledning när Rolando Mandragora gjorde målet på straff redan i nionde minuten.

Sassuolo kvitterade till 1–1 i 14:e minuten genom Cristian Volpato.

Tarik Muharemovic stod för ledningsmålet med sitt mål på tilläggstid i första halvleken framspelad av Armand Lauriente.

I 65:e minuten nätade Ismael Kone och gjorde 3–1. Därmed hade Sassuolo vänt matchen.

Den 26 april spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Fiorentina är Verona. Lagen möts söndag 14 december 15.00.

Sassuolo–Fiorentina 3–1 (2–1)

Serie A

Mål: 0–1 (9) Rolando Mandragora, 1–1 (14) Cristian Volpato, 2–1 (45) Tarik Muharemovic (Armand Lauriente), 3–1 (65) Ismael Kone.

Varningar, Sassuolo: Kristian Thorstvedt, Arijanet Muric. Fiorentina: Rolando Mandragora, Cher Ndour, Mattia Viti.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sassuolo: 2-1-2

Fiorentina: 0-2-3

Nästa match:

Fiorentina: Verona, hemma, 14 december