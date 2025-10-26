Roma sänkte Sassuolo – Paulo Dybala matchhjälte

Seger för Roma med 1–0 mot Sassuolo

Romas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Paulo Dybala avgjorde för Roma

Målet i första halvleken blev matchavgörande när Roma vann med 1–0 (1–0) borta mot Sassuolo i Serie A.

Segern var Romas fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde raka segern på bortaplan.

Parma nästa för Roma

Det här var Sassuolos tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Romas femte uddamålsseger.

Lagen spelar mot varandra igen den 10 januari.

Nästa motstånd för Sassuolo är Cagliari. Lagen möts torsdag 30 oktober 18.30. Roma tar sig an Parma hemma onsdag 29 oktober 18.30.

Sassuolo–Roma 0–1 (0–1)

Serie A

Mål: 0–1 (16) Paulo Dybala.

Varningar, Sassuolo: Kristian Thorstvedt, Cristian Volpato, Josh Doig. Roma: Gianluca Mancini, Mario Hermoso.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sassuolo: 2-1-2

Roma: 4-0-1

Nästa match:

Sassuolo: Cagliari, borta, 30 oktober

Roma: Parma, hemma, 29 oktober