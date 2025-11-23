Roma ny serieledare efter seger mot Cremonese

Roma segrade – 3–1 mot Cremonese

Romas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Evan Ferguson matchvinnare för Roma

Roma slog Cremonese borta med 3–1 (1–0) och är ny serieledare i Serie A efter tolv spelade matcher, två poäng före Milan. Cremonese ligger på elfte plats i tabellen.

Segern var Romas fjärde på de senaste fem matcherna.

Cremonese–Roma – mål för mål

Matias Soule öppnade målskyttet redan i 17:e minuten och gav Roma en tidig ledning.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Evan Ferguson och ökade ledningen för Roma.

I 69:e minuten nätade Wesley och gjorde 0–3.

Reduceringen till 1–3 kom på tilläggstid när Francesco Folino slog till och gjorde mål för Cremonese assisterad av Franco Vazquez. Mer än så blev det dock inte för Cremonese.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 22 februari.

Cremonese tar sig an Bologna i nästa match borta måndag 1 december 20.45. Roma möter Napoli hemma söndag 30 november 20.45.

Cremonese–Roma 1–3 (0–1)

Serie A

Mål: 0–1 (17) Matias Soule, 0–2 (64) Evan Ferguson, 0–3 (69) Wesley, 1–3 (90) Francesco Folino (Franco Vazquez).

Varningar, Cremonese: Martin Payero, Warren Bondo. Roma: Neil El Aynaoui, Jan Ziolkowski.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Cremonese: 1-1-3

Roma: 4-0-1

Nästa match:

Cremonese: Bologna, borta, 1 december

Roma: Napoli, hemma, 30 november