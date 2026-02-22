Roma vann mot Cremonese på Stadio Olimpico, Rome

Roma vann med 3–0 mot Cremonese

Bryan Cristante matchvinnare för Roma

16:e segern för Roma

Efter en mållös första halvlek avgjorde Roma matchen mot Cremonese i andra halvlek. Till slut vann Roma söndagens hemmamatch i Serie A med 3–0.

Det här var tolfte gången den här säsongen som Roma höll nollan.

Roma–Cremonese – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Bryan Cristante 1–0 till Roma i den 59:e minuten efter förarbete från Lorenzo Pellegrini. Evan N’dicka ökade Romas ledning i 77:e minuten. I 86:e minuten gjorde Niccolo Pisilli också 3–0.

Cremoneses nya tabellposition är 16:e plats medan Roma är på fjärde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Roma med 3–1.

Söndag 1 mars spelar Roma hemma mot Juventus 20.45 och Cremonese mot Milan hemma 12.30 på Stadio Giovanni Zini.

Roma–Cremonese 3–0 (0–0)

Serie A, Stadio Olimpico, Rome

Mål: 1–0 (59) Bryan Cristante (Lorenzo Pellegrini), 2–0 (77) Evan N’dicka, 3–0 (86) Niccolo Pisilli.

Varningar, Roma: Neil El Aynaoui. Cremonese: Morten Thorsby.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Roma: 2-2-1

Cremonese: 0-1-4

Nästa match:

Roma: Juventus, hemma, 1 mars 20.45

Cremonese: Milan, hemma, 1 mars 12.30