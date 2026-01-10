Romas fina svit mot Sassuolo fortsätter

Seger för Roma med 2–0 mot Sassuolo

Manu Kone matchvinnare för Roma

Andra raka segern för Roma

Roma fortsätter att ha det lätt mot Sassuolo i Serie A. På lördagen vann Roma på nytt – den här gången med 2–0 (0–0) hemma på Stadio Olimpico, Rome. Det var Romas fjärde raka seger mot Sassuolo.

Det här var Romas nionde nolla den här säsongen.

Roma–Sassuolo – mål för mål

Manu Kone gav Roma ledningen i den 76:e minuten efter förarbete från Matias Soule. Matias Soule ökade Romas ledning efter pass från Stephan El Shaarawy med knappa kvarten kvar. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

För Roma gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i tabellen medan Sassuolo är på tolfte plats. Så sent som den 12 december låg Sassuolo på åttonde plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Roma med 1–0.

Roma tar sig an Torino i nästa match borta söndag 18 januari 18.00. Sassuolo möter Napoli borta lördag 17 januari 18.00.

Roma–Sassuolo 2–0 (0–0)

Serie A, Stadio Olimpico, Rome

Mål: 1–0 (76) Manu Kone (Matias Soule), 2–0 (79) Matias Soule (Stephan El Shaarawy).

Varningar, Roma: Manu Kone, Mario Hermoso, Gian Piero Gasperini. Sassuolo: Nemanja Matic, Arijanet Muric.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Roma: 3-0-2

Sassuolo: 0-2-3

Nästa match:

Roma: Torino, borta, 18 januari 18.00

Sassuolo: Napoli, borta, 17 januari 18.00