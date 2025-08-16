Ronald matchhjälte för Swansea City hemma mot Sheffield United

Swansea City vann med 1–0 mot Sheffield United

Ronald avgjorde för Swansea City

Andra förlusten i följd för Sheffield United

Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Ronald när Swansea City vann på hemmaplan mot Sheffield United med 1–0 (0–0) på lördagen i Championship.

Det var Swansea Citys första seger, efter förlusten med 0–1 mot Middlesbrough i premiären.

Watford nästa för Swansea City

Den 3 april tar lagen sig an varandra igen.

Lördag 23 augusti spelar Swansea City hemma mot Watford 13.30 och Sheffield United mot Millwall hemma 16.00.

Swansea City–Sheffield United 1–0 (0–0)

Championship

Mål: 1–0 (66) Ronald.

Varningar, Swansea City: Ronald. Sheffield United: Gustavo Hamer, Tyrese Campbell, Djibril Soumare.

Nästa match:

Swansea City: Watford FC, hemma, 23 augusti

Sheffield United: Millwall FC, hemma, 23 augusti