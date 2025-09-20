Ronja Lind i målform när Husqvarna vann mot Lidköpings FK

Husqvarna segrade – 3–1 mot Lidköpings FK

Husqvarnas nionde seger på de senaste tio matcherna

Ronja Lind med två mål för Husqvarna

Bortalaget Husqvarna tog hem de tre poängen efter seger mot Lidköpings FK i division 1 mellersta dam. 1–3 (0–1) slutade lördagens match.

I och med detta har Lidköpings FK fyra förluster i rad.

Ronja Lind gjorde två mål för Husqvarna

Ronja Lind gjorde två mål, och Maja Norlund ett mål för Husqvarna, målet för Lidköpings FK gjordes av Nova Pettersson.

Med fyra omgångar kvar är Lidköpings FK sist i serien medan Husqvarna leder serien.

Nästa motstånd för Lidköpings FK är Västerås SK. Lagen möts söndag 28 september 12.00 på Hitachi Energy Arena. Husqvarna tar sig an Hertzöga hemma lördag 27 september 13.00.