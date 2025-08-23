Ronja Lind tvåmålsskytt när Husqvarna vann mot Smedby

Husqvarna vann med 4–1 mot Smedby

Husqvarnas tionde seger på de senaste tio matcherna

Ronja Lind gjorde två mål för Husqvarna

Det blev Husqvarna som vann matchen borta mot Smedby i division 1 mellersta dam på lördagen. 1–4 (0–0) slutade matchen.

– Det känns riktigt tungt att siffrorna stack iväg på slutet för vi står upp bra i matchen och när vår kvittering kom till 1–1 med tio minuter kvar känns det som det kan gå hur som helst. Tyvärr faller vi på lite egna misstag när motståndarna återtar ledningen och i slutet kan gå ifrån. Sen har Husqvarna ett par klasspelare som gör skillnad idag. Men vi ger de en rejäl fajt och det är absolut ingen 4–1 match i mina ögon. Jag vågar tippa på att det här är årets serievinnare och vi är verkligen inga ljusår ifrån deras nivå så det får vi ändå ta med oss, kommenterade Smedbys huvudtränare Daniel Helmesjö.

Det här innebär att Husqvarna nu har 13 segrar i följd i division 1 mellersta dam.

Husqvarna avgjorde matchen i andra halvlek, efter en mållös första.

Ronja Lind tvåmålsskytt för Husqvarna

Ronja Lind gjorde två mål, övriga mål för bortalaget gjordes av Alice Jansson och Natalija Obradovic, målet för Smedby gjordes av Beatrice Norén.

Resultatet innebär att Smedby ligger kvar på fjärde plats och Husqvarna toppar tabellen.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 31 augusti. Då möter Smedby Tyresö FF på Tyresövallen 14.00. Husqvarna tar sig an Segeltorp Fotboll hemma 13.00.