Seger för Rosenborg med 1–0 totalt

Dino Islamovic avgjorde för Rosenborg

Rosenborg utan insläppt mål

Rosenborg har vunnit Conference League Tredje kvalomgången herr mot vann Hammarby i. Det står klart efter andra matchen, på bortaplan. Matchen slutade 0–1 till Rosenborg, vilket betyder att Rosenborg står som segrare med totala resultatet 1–0.

Dino Islamovic blev matchhjälte efter 59 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Hammarby–Rosenborg – mål för mål

Hammarby–Rosenborg 0–1 (0–0), 0–1 totalt

Conference League Tredje kvalomgången herr, Tele 2 arena

Mål: 0–1 (59) Dino Islamovic.

Varningar, Hammarby: Pavle Vagic, Frederik Winther, Sebastian Tounekti, Shaquille Riley Graciano Pinas. Rosenborg: Tomas Nemcik, Ole Saeter, Dino Islamovic.