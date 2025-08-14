Rosenborg vann Conference League Tredje kvalomgången herr mot Hammarby
- Seger för Rosenborg med 1–0 totalt
- Dino Islamovic avgjorde för Rosenborg
- Rosenborg utan insläppt mål
Rosenborg har vunnit Conference League Tredje kvalomgången herr mot vann Hammarby i. Det står klart efter andra matchen, på bortaplan. Matchen slutade 0–1 till Rosenborg, vilket betyder att Rosenborg står som segrare med totala resultatet 1–0.
Dino Islamovic blev matchhjälte efter 59 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
Hammarby–Rosenborg – mål för mål
Hammarby–Rosenborg 0–1 (0–0), 0–1 totalt
Conference League Tredje kvalomgången herr, Tele 2 arena
Mål: 0–1 (59) Dino Islamovic.
Varningar, Hammarby: Pavle Vagic, Frederik Winther, Sebastian Tounekti, Shaquille Riley Graciano Pinas. Rosenborg: Tomas Nemcik, Ole Saeter, Dino Islamovic.
