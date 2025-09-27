Rosengård hämtade upp underläge hemma mot Örby

Örby hade ledningen i halvtid med 1–0 borta mot Rosengård i division 1 södra dam. Men i andra halvlek kom Rosengård mer in i matchen, och fixade till slut ett oavgjort resultat. Matchen slutade 2–2.

Det var 18:e matchen i rad utan seger för Örby.

Rosengård–Örby – mål för mål

Målgörare för hemmalaget var Stella Malmros och Melina Skarström, och för bortalaget Alice Amundsjö och Lova Mobaeck.

Rosengård har en seger, en oavgjord och tre förluster och 7–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Örby har två oavgjorda och tre förluster och 4–18 i målskillnad. Det här var Rosengårds sjunde oavgjorda match den här säsongen.

Nästa motstånd för Rosengård är HBK. Lagen möts söndag 5 oktober 13.00 på Örjans Vall. Örby tar sig an Eskilsminne hemma lördag 4 oktober 13.00.