Rosengård vann klart mot Qviding på Valhalla
- Seger för Rosengård med 3–0 mot Qviding
- Andra raka segern för Rosengård
- Rosengård höll tätt bakåt
Redan i första halvlek tog Rosengård greppet om bortamatchen mot Qviding på söndagen. Och i andra halvlek utökades 2–0-ledningen och matchen i division 1 södra dam slutade 3–0.
Helsingborg nästa för Rosengård
Rosengårds mål gjordes av Alva Kroksmark, Stella Malmros och Filippa Sjöström.
I nästa match möter Qviding Örby borta på fredag 22 augusti 18.30. Rosengård möter Helsingborg söndag 24 augusti 13.00 borta.
