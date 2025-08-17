Rosengård vann klart mot Qviding på Valhalla

Seger för Rosengård med 3–0 mot Qviding

Andra raka segern för Rosengård

Rosengård höll tätt bakåt

Redan i första halvlek tog Rosengård greppet om bortamatchen mot Qviding på söndagen. Och i andra halvlek utökades 2–0-ledningen och matchen i division 1 södra dam slutade 3–0.

Helsingborg nästa för Rosengård

Rosengårds mål gjordes av Alva Kroksmark, Stella Malmros och Filippa Sjöström.

I nästa match möter Qviding Örby borta på fredag 22 augusti 18.30. Rosengård möter Helsingborg söndag 24 augusti 13.00 borta.