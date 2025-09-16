Ruben Van Bommels mål räckte inte när PSV föll

Union Saint-Gilloise segrade – 3–1 mot PSV

Anouar Ait El Hadj avgjorde för Union Saint-Gilloise

Ruben Van Bommel gjorde målet för PSV

PSV fick se sig besegrat i mötet med Union Saint-Gilloise på hemmaplan i första matchen i Champions League, med 1–3 (0–2).

Newcastle nästa för Union Saint-Gilloise

Gästande Union Saint-Gilloise startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Promise David gjorde målet på straff, redan i nionde minuten.

Union Saint-Gilloise gjorde 0–2 i 39:e minuten, när Anouar Ait El Hadj fick träff. Med nio minuter kvar att spela ökade Union Saint-Gilloise ledningen genom Kevin Mac Allister.

Reduceringen till 1–3 kom på övertid, när Ruben Van Bommel slog till och gjorde mål för PSV. Fler mål än så blev det inte för PSV.

Nästa motstånd för PSV är Bayer Leverkusen. Lagen möts onsdag 1 oktober 21.00 på BayArena.

PSV–Union Saint-Gilloise 1–3 (0–2)

Champions League, Philips Stadion

Mål: 0–1 (9) Promise David, 0–2 (39) Anouar Ait El Hadj, 0–3 (81) Kevin Mac Allister, 1–3 (90) Ruben Van Bommel.

Nästa match:

PSV: Bayer Leverkusen, borta, 1 oktober