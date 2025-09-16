Ruben Van Bommels mål räckte inte när PSV föll
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Union Saint-Gilloise segrade – 3–1 mot PSV
- Anouar Ait El Hadj avgjorde för Union Saint-Gilloise
- Ruben Van Bommel gjorde målet för PSV
PSV fick se sig besegrat i mötet med Union Saint-Gilloise på hemmaplan i första matchen i Champions League, med 1–3 (0–2).
Newcastle nästa för Union Saint-Gilloise
Gästande Union Saint-Gilloise startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Promise David gjorde målet på straff, redan i nionde minuten.
Union Saint-Gilloise gjorde 0–2 i 39:e minuten, när Anouar Ait El Hadj fick träff. Med nio minuter kvar att spela ökade Union Saint-Gilloise ledningen genom Kevin Mac Allister.
Reduceringen till 1–3 kom på övertid, när Ruben Van Bommel slog till och gjorde mål för PSV. Fler mål än så blev det inte för PSV.
Nästa motstånd för PSV är Bayer Leverkusen. Lagen möts onsdag 1 oktober 21.00 på BayArena.
PSV–Union Saint-Gilloise 1–3 (0–2)
Champions League, Philips Stadion
Mål: 0–1 (9) Promise David, 0–2 (39) Anouar Ait El Hadj, 0–3 (81) Kevin Mac Allister, 1–3 (90) Ruben Van Bommel.
Nästa match:
PSV: Bayer Leverkusen, borta, 1 oktober
Den här artikeln handlar om: