Ryan Nelson matchhjälte för Norrköping mot Ljungskile

Norrköping-seger med 1–0 mot Ljungskile

Ryan Nelson matchvinnare för Norrköping

Andra raka segern för Norrköping

Norrköping vann med 1–0 (1–0) borta mot Ljungskile i Superettan. Matchens enda mål kom i första halvleken genom Ryan Nelson.

Norrköping tog därmed andra raka segern, efter 6–0 mot Värnamo i premiären.

Lagen möts igen 6 september på Idrottsparken.

I nästa omgång har Ljungskile Landskrona borta på Landskrona IP, lördag 18 april 17.00. Norrköping spelar borta mot Örebro tisdag 21 april 19.00.

Ljungskile–Norrköping 0–1 (0–1)

Superettan, Skarsjövallen

Mål: 0–1 (26) Ryan Nelson (Tim Prica).

Varningar, Ljungskile: Filip Ambroz, Ivan Maric. Norrköping: Axel Brönner, Leo Lif.

