Ryan Nelson matchhjälte för Norrköping mot Ljungskile
Norrköping vann med 1–0 (1–0) borta mot Ljungskile i Superettan. Matchens enda mål kom i första halvleken genom Ryan Nelson.
Norrköping tog därmed andra raka segern, efter 6–0 mot Värnamo i premiären.
Lagen möts igen 6 september på Idrottsparken.
Ljungskile–Norrköping 0–1 (0–1)
Superettan, Skarsjövallen
Mål: 0–1 (26) Ryan Nelson (Tim Prica).
Varningar, Ljungskile: Filip Ambroz, Ivan Maric. Norrköping: Axel Brönner, Leo Lif.
Ljungskile: Landskrona BoIS, borta, 18 april 17.00
Norrköping: Örebro SK, borta, 21 april 19.00
