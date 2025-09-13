Ryoya Morishita gjorde avgörande målet för Blackburn mot Watford

Blackburn-seger med 1–0 mot Watford

Ryoya Morishita avgjorde för Blackburn

Watford nu 17:e, Blackburn på 15:e plats

Blackburn vann med 1–0 på bortaplan mot Watford i Championship. Matchens enda mål stod Ryoya Morishita för i andra halvleken.

Watford–Blackburn – mål för mål

Watford har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Blackburn har två vinster och tre förluster och 5–5 i målskillnad. Det här var Watfords andra uddamålsförlust den här säsongen.

För Watford gör resultatet att laget nu ligger på 17:e plats i tabellen, medan Blackburn är på 15:e plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 24 januari.

I nästa omgång har Watford Millwall borta, måndag 22 september 21.00. Blackburn spelar hemma mot Ipswich lördag 20 september 16.00.

Watford–Blackburn 0–1 (0–0)

Championship

Mål: 0–1 (47) Ryoya Morishita.

Varningar, Watford: Mattie Pollock. Blackburn: Ryan Hedges, Todd Cantwell.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Watford: 1-2-2

Blackburn: 2-0-3

Nästa match:

Watford: Millwall FC, borta, 22 september

Blackburn: Ipswich Town FC, hemma, 20 september