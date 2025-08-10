Saga Stork och Engla Söderkvist matchvinnare – Sollentuna vann mot Skellefteå
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Sollentuna-seger med 2–0 mot Skellefteå
- Femte raka förlusten för Skellefteå
- Sollentunas sjunde seger för säsongen
Sollentuna vann på bortaplan mot Skellefteå i division 1 norra dam. Matchen slutade 0–2 (0–2) efter mål av Saga Stork och Engla Söderkvist.
Bortalaget stod för en bra första halvlek och ledde alltså med 2–0. Skellefteå lyckades inte hämta igen i andra halvlek, som slutade mållös.
Brage nästa för Sollentuna
Det här betyder att Sollentuna ligger på femte plats i tabellen, och Skellefteå är på tionde plats.
I nästa match möter Skellefteå Karlberg borta på söndag 17 augusti 14.00. Sollentuna möter Brage lördag 16 augusti 14.00 hemma.
Den här artikeln handlar om: