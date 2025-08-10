Saga Stork och Engla Söderkvist matchvinnare – Sollentuna vann mot Skellefteå

Sollentuna-seger med 2–0 mot Skellefteå

Femte raka förlusten för Skellefteå

Sollentunas sjunde seger för säsongen

Sollentuna vann på bortaplan mot Skellefteå i division 1 norra dam. Matchen slutade 0–2 (0–2) efter mål av Saga Stork och Engla Söderkvist.

Bortalaget stod för en bra första halvlek och ledde alltså med 2–0. Skellefteå lyckades inte hämta igen i andra halvlek, som slutade mållös.

Brage nästa för Sollentuna

Det här betyder att Sollentuna ligger på femte plats i tabellen, och Skellefteå är på tionde plats.

I nästa match möter Skellefteå Karlberg borta på söndag 17 augusti 14.00. Sollentuna möter Brage lördag 16 augusti 14.00 hemma.