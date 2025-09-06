Saga Swedman matchhjälte när Piteå sänkte AIK
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Piteå segrade – 1–0 mot AIK
- Saga Swedman avgjorde för Piteå
- Piteås starka defensiv briljerade
Målet i andra halvleken blev matchavgörande. Piteå vann med 1–0 (0–0) borta mot AIK i Damallsvenskan.
AIK–Piteå – mål för mål
Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, AIK med 5–4 och Piteå med 6–10 i målskillnad. Det här var AIK:s tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Piteås fjärde uddamålsseger.
Söndag 14 september spelar AIK borta mot Rosengård 13.00 och Piteå mot Brommapojkarna hemma 15.00 på LF Arena.
AIK–Piteå 0–1 (0–0)
Damallsvenskan, Skytteholms IP
Mål: 0–1 (75) Saga Swedman.
Varningar, Piteå: Asla Johannesen.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
AIK: 2-0-3
Piteå: 2-0-3
Nästa match:
AIK: FC Rosengård, borta, 14 september
Piteå: IF Brommapojkarna, hemma, 14 september
Den här artikeln handlar om: