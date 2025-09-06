Saga Swedman matchhjälte när Piteå sänkte AIK

Piteå segrade – 1–0 mot AIK

Saga Swedman avgjorde för Piteå

Piteås starka defensiv briljerade

Målet i andra halvleken blev matchavgörande. Piteå vann med 1–0 (0–0) borta mot AIK i Damallsvenskan.

AIK–Piteå – mål för mål

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, AIK med 5–4 och Piteå med 6–10 i målskillnad. Det här var AIK:s tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Piteås fjärde uddamålsseger.

Söndag 14 september spelar AIK borta mot Rosengård 13.00 och Piteå mot Brommapojkarna hemma 15.00 på LF Arena.

AIK–Piteå 0–1 (0–0)

Damallsvenskan, Skytteholms IP

Mål: 0–1 (75) Saga Swedman.

Varningar, Piteå: Asla Johannesen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

AIK: 2-0-3

Piteå: 2-0-3

Nästa match:

AIK: FC Rosengård, borta, 14 september

Piteå: IF Brommapojkarna, hemma, 14 september