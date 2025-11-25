Salvesen och Ward heta när Derby County besegrade Swansea City

Derby County vann med 2–1 mot Swansea City

Derby Countys sjätte seger på de senaste sju matcherna

Lars-Jorgen Salvesen avgjorde för Derby County

Derby County vann mot Swansea City på tisdagen. Matchen i Championship slutade 1–2 (0–1).

Segern var Derby Countys sjätte på de senaste sju matcherna.

Resultatet innebär att Swansea City nu har fyra förluster i rad.

Swansea City–Derby County – mål för mål

Derby County tog ledningen i 34:e minuten genom Joe Ward.

Direkt efter pausen ökade Lars-Jorgen Salvesen Derby Countys ledning.

Reduceringen till 1–2 kom på övertid när Ethan Galbraith slog till och gjorde mål för Swansea City. Mer än så blev det dock inte för Swansea City.

Det här var Swansea Citys femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Derby Countys sjätte uddamålsseger.

Det här betyder att Derby County ligger på sjunde plats i tabellen och Swansea City är på 20:e plats. Ett fint lyft för Derby County som låg på 17:e plats så sent som den 3 november.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 14 februari på Pride Park Stadium.

I nästa match möter Swansea City WBA borta och Derby County möter Middlesbrough borta. Båda matcherna spelas lördag 29 november 16.00.

Swansea City–Derby County 1–2 (0–1)

Championship

Mål: 0–1 (34) Joe Ward, 0–2 (53) Lars-Jorgen Salvesen, 1–2 (90) Ethan Galbraith.

Varningar, Derby County: Callum Elder, Ben Brereton.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Swansea City: 0-1-4

Derby County: 4-0-1

Nästa match:

Swansea City: West Bromwich Albion FC, borta, 29 november

Derby County: Middlesbrough FC, borta, 29 november