Salzburg föll hemma med 0–1 mot Porto
- Porto vann med 1–0 mot Salzburg
- William Gomes avgjorde för Porto
- Porto höll tätt bakåt
Salzburg räckte inte till mot Porto på hemmaplan i Europa League. Matchen på torsdagen slutade 1–0 (0–0) till Porto.
William Gomes blev matchhjälte på övertid med sitt avgörande 1–0-mål.
Röda Stjärnan nästa för Porto
Nästa motstånd för Salzburg är Lyon. Lagen möts torsdag 2 oktober 21.00 på Groupama Stadium.
Salzburg–Porto 0–1 (0–0)
Europa League, Red Bull Arena
Mål: 0–1 (90) William Gomes.
Varningar, Salzburg: Maurits Kjaergaard, Yorbe Vertessen, Jacob Rasmussen, Moussa Yeo. Porto: William Gomes.
Nästa match:
Salzburg: Olympique Lyon, borta, 2 oktober
