Salzburg föll hemma med 0–1 mot Porto

Porto vann med 1–0 mot Salzburg

William Gomes avgjorde för Porto

Porto höll tätt bakåt

Salzburg räckte inte till mot Porto på hemmaplan i Europa League. Matchen på torsdagen slutade 1–0 (0–0) till Porto.

William Gomes blev matchhjälte på övertid med sitt avgörande 1–0-mål.

Röda Stjärnan nästa för Porto

Nästa motstånd för Salzburg är Lyon. Lagen möts torsdag 2 oktober 21.00 på Groupama Stadium.

Salzburg–Porto 0–1 (0–0)

Europa League, Red Bull Arena

Mål: 0–1 (90) William Gomes.

Varningar, Salzburg: Maurits Kjaergaard, Yorbe Vertessen, Jacob Rasmussen, Moussa Yeo. Porto: William Gomes.

Nästa match:

Salzburg: Olympique Lyon, borta, 2 oktober