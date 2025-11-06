Salzburg vann mot Go Ahead efter stark andra halvlek

Salzburg vann med 2–0 mot Go Ahead

Yorbe Vertessen avgjorde för Salzburg

Salzburg nu 28:e, Go Ahead på 21:a plats

Första halvlek slutade mållös. Men efter pausen dominerade Salzburg matchen i Europa League mot Go Ahead och vann med 2–0.

Salzburg–Go Ahead – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Yorbe Vertessen 1–0 till Salzburg i den 59:e minuten.

Aleksa Terzic ökade Salzburgs ledning i 80:e minuten. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Det här betyder att Salzburg nu ligger på 28:e plats i tabellen och Go Ahead är på 21:a plats.

Nästa motstånd för Salzburg är Bologna. Lagen möts torsdag 27 november 21.00 på Renato Dall’Ara.

Salzburg–Go Ahead 2–0 (0–0)

Europa League, Red Bull Arena

Mål: 1–0 (59) Yorbe Vertessen, 2–0 (80) Aleksa Terzic.

Varningar, Go Ahead: Mathis Suray, Yassir Salah Rahmouni.

Nästa match:

Salzburg: Bologna, borta, 27 november