Salzburg vann mot Go Ahead efter stark andra halvlek
- Salzburg vann med 2–0 mot Go Ahead
- Yorbe Vertessen avgjorde för Salzburg
- Salzburg nu 28:e, Go Ahead på 21:a plats
Första halvlek slutade mållös. Men efter pausen dominerade Salzburg matchen i Europa League mot Go Ahead och vann med 2–0.
Salzburg–Go Ahead – mål för mål
Efter en mållös första halvlek gjorde Yorbe Vertessen 1–0 till Salzburg i den 59:e minuten.
Aleksa Terzic ökade Salzburgs ledning i 80:e minuten. Det fastställde slutresultatet till 2–0.
Det här betyder att Salzburg nu ligger på 28:e plats i tabellen och Go Ahead är på 21:a plats.
Nästa motstånd för Salzburg är Bologna. Lagen möts torsdag 27 november 21.00 på Renato Dall’Ara.
Salzburg–Go Ahead 2–0 (0–0)
Europa League, Red Bull Arena
Mål: 1–0 (59) Yorbe Vertessen, 2–0 (80) Aleksa Terzic.
Varningar, Go Ahead: Mathis Suray, Yassir Salah Rahmouni.
Nästa match:
Salzburg: Bologna, borta, 27 november
