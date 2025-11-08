Samuel Johnson i målform när Skövde AIK vann mot Olympic

Skövde AIK-seger med 3–2 mot Olympic

Skövde AIK avgjorde i 90:e minuten.

Samuel Johnson gjorde två mål för Skövde AIK

Hemmalaget Skövde AIK vann mot Olympic i Ettan södra herr. 3–2 (1–1) slutade matchen på lördagen.

Samuel Johnson slog till på tilläggstid och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Samuel Johnson tvåmålsskytt för Skövde AIK

Emil Persson gjorde 1–0 till Olympic efter bara fyra minuter.

Skövde AIK kvitterade till 1–1 tidigt i matchen genom Samuel Johnson. Direkt efter pausen ökade Sargon Abraham Skövde AIK:s ledning.

Kvitteringen kom på stopptid när Adrian Zendelovski slog till och gjorde mål för Olympic.

Det matchavgörande målet för Skövde AIK kom direkt därefter när Samuel Johnson på tilläggstid på nytt gjorde mål.

Skövde AIK har två segrar och tre förluster och 5–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Olympic har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 11–13 i målskillnad. Det här var Skövde AIK:s femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Olympics fjärde uddamålsförlust.

Säsongens första möte lagen emellan vann Skövde AIK med 2–0.

Skövde AIK–Olympic 3–2 (1–1)

Ettan södra herr, Södermalms IP

Mål: 0–1 (4) Emil Persson, 1–1 (6) Samuel Johnson, 2–1 (46) Sargon Abraham, 2–2 (90) Adrian Zendelovski, 3–2 (90) Samuel Johnson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Skövde AIK: 2-0-3

Olympic: 1-1-3